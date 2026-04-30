佐賀県警への申し入れ後、取材に応じる県弁護士会の永尾竹則会長＝30日午後、佐賀市佐賀県警科学捜査研究所（科捜研）元職員によるDNA型鑑定不正に関し、佐賀県弁護士会は30日、鑑定資料の管理実態を確認するため、科捜研内部や資料保管庫を視察させるよう、県警と警察庁に申し入れ書を発出した。一連の不正で警察庁への申し入れは初めて。永尾竹則会長は取材に「管理状態を客観的な目で見る必要がある」と述べ、一連の不正に