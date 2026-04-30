「第３３回多摩川さつき杯」（３０日、多摩川）堀越雄貴（２６）＝１２６期・東京・Ｂ１＝が４日目１２Ｒで、大外から展開を突いて３着を奪い取り得点率８位で予選を突破した。「普通よりちょい上くらいだけど、レース足と乗り心地がいい。準優もそこを生かしたい」と表情に自信がみなぎる。近況は１着回数が格段に増えている。「２節前の平和島から心配性な自分の気持ちを切り替えて、調整はこの辺でいいかなってところでレ