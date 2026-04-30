ゴールデンウィーク真っただ中。観光客が殺到する人気映えスポットでは、迷惑行為が相次いでいました。取材班が向かったのは、ウグイスの鳴き声が響く静岡・富士市。茶園の大淵笹場は、視界いっぱいに広がる富士山と段々に連なる茶畑が一望できる絶景スポットです。江戸時代の浮世絵師・葛飾北斎が「冨嶽三十六景」の中で描いた景色としても知られています。この日本の原風景を求めて、多くの外国人観光客らが訪れ、ゴールデンウィ