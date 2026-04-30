◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日２―６ＤｅＮＡ（３０日・バンテリンドーム）ＤｅＮＡの２年目右腕・篠木健太郎投手が、プロ初先発で６回２失点と好投。うれしいプロ初勝利を挙げた。今季初の１軍マウンドだった篠木は、立ち上がりから１５０キロを超える直球とスライダー、フォークを武器に力強い投球。２回に細川に左越えソロ、１点リードの５回には、勝利投手の権利まであと１死まで迫りながら、投手のマラーに同点打を許した。