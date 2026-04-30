◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日２―６ＤｅＮＡ（３０日・バンテリンドーム）最下位の中日は借金１１となった。このカードは初戦を制して４連勝としたが、以降は連敗。今季初の２カード連続勝ち越しとはならなかった。先発のマラーは６回１／３を４安打４失点で２敗目。山本に勝ち越しソロを許した直後の５回には、自ら一時同点の適時打を放った。２本のソロを浴びながら６回まで粘ったが、７回１死から宮崎に左前打。代走・神里に