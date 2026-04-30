格闘家の武尊の妻でタレントの川口葵が３０日、「引退試合」で劇的ＴＫＯ勝利の武尊がベルトを飾る様子を公開した。川口は「ＯＮＥのベルトを獲って置くために１番上の棚をずっと空けていたね！命懸けで戦って獲ったベルトを飾る姿は今までで1番嬉しそうでした心からおめでとう＠ｋ１ｔａｋｅｒｕ＠ｏｎｅｃｈａｍｐｉｏｎｓｈｉｐ」とつづると、棚にＯＮＥのベルトを飾る武尊の後ろ姿を写したショットを披露した。こ