フリーライターの武田砂鉄が生放送でお送りする朝の生ワイド「武田砂鉄ラジオマガジン」（文化放送）。4月30日（木）8時台のコーナー「ラジマガコラム」では、木曜前半レギュラーの日本文学者・ロバート キャンベルが、昨日アメリカ議会で行われたイギリス・チャールズ国王のスピーチを読み解いた。 ロバート キャンベル「僕はアメリカ生まれアメリカ育ちで、王制とか、