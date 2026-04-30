◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―広島（３０日・東京ドーム）巨人の増田陸内野手が２号ソロを放った。「７番・一塁」で出場。７回先頭の第３打席で３番手・森浦の高め１３０キロ変化球を捉えると、打球は低い弾道で左翼スタンドに突き刺さった。２回１死一、三塁では先制犠飛をマーク。「（坂本）勇人さんがつないでくれたチャンスだったので、何とかしたかった。外野まで飛ばし、先制できてよかったです」とコメントしていた。