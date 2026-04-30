大竹まことがパーソナリティを務める「大竹まことゴールデンラジオ」（文化放送・月曜日～金曜日11時30分～15時）、4月30日の放送に慶應義塾大学教授の田中浩一郎が出演。長引くアメリカ、イスラエルによるイラン攻撃の問題について解説した。 大竹まこと「近ごろ、田中さんをテレビで見ない日はない。最高で1日何本ぐらい出ていますか？」 田中浩一郎「テレビというか最近はネット番組もあるので。合