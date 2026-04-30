◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―広島（３０日・東京ドーム）巨人の吉川尚輝内野手の好守備にＧ党が沸いた。１点リードの７回２死一、二塁のピンチ。代打・モンテロの一、二塁間へ抜けそうな打球を吉川が難しい体勢でスライディングしながらキャッチ。スーパープレーにＧ党からは大歓声が巻き起こった。昨秋に受けた両股関節手術から復帰し、前日２９日の同戦からスタメンに並んだ。ＳＮＳ上では「残念そこは尚輝」「尚輝いると