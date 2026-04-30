J:COMは4月30日、野村不動産、タリーズコーヒージャパンとともに、相模大野駅周辺エリアの魅力向上とにぎわい創出を目的とした任意団体「相模大野駅周辺エリアマネジメント」（通称：相模大野みんなの協議会）を設立したと発表した。発足後初のイベントとして、5月15日・16日に街びらきイベント「おおのみんな de フェスティバル」を開催する。エリアマネジメントで目指す将来像J:COMは2024年11月に相模大野エリアのエリアマネジメ