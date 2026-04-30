「はしか」県内で34人 統計開始以来、最多 統計開始以来、今年、鹿児島県内で感染者が最多となっている「はしか」。 県は、ゴールデンウィーク期間はさらに感染が広がるおそれがあるとして、感染防止対策を呼びかけています。 はしかは、今年に入ってから4月29日までに県内で34人の感染が確認されていて、統計開始以来、最多となっています。 感染力の強いはしか…症状は？ はしかの感染力は強く、発熱やせ