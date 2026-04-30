【モデルプレス＝2026/04/30】Snow Manが30日、フジテレビ系音楽番組『STAR』（毎週木曜日19時〜20時）に生出演。一時帰国中の目黒蓮が登場し、歓喜の声が寄せられた。【写真】一時帰国の目黒蓮、メンバーとの集合ショット◆目黒蓮、音楽番組生出演Disney+（ディズニープラス）にて配信されるFXのドラマシリーズ「SHOGUN 将軍」シーズン2に出演するため、本作の撮影期間中はドラマ撮影に専念している目黒。27日より、主演映画「SAK