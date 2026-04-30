英中銀 ベイリー総裁、英国の経済状況と中東の不確実性を踏まえ、政策金利は３．７５％に据え置くこと妥当 エネルギー価格高騰の影響が波及するなか、今年の消費者物価指数は上昇する見通し 経済と労働市場の減速、および金融情勢の引き締めが、時間の経過とともにインフレ抑制に寄与