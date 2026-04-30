英中銀インフレ見通し １年後のインフレ率は平均３．３％から４．５％（２月予測２．２％） ２年後のインフレ率は平均２．６％から４．８％（２月予測１．９％） ３年後のインフレ率は平均１．５％から２．９％（２月予測２．０％） 異なるシナリオの下で