ドル円の下落継続、一時１５６．３８レベル＝ロンドン為替 ロンドン昼の時間帯、ドル円の下落が継続している。一時156.38レベルと本日高値から４円超の下落。 USD/JPY156.41EUR/JPY183.32GBP/JPY211.68