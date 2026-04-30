本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模 4/30（木） EUR/USD 1.1590（5.64億ユーロ） 1.1655（5.87億ユーロ） 1.1675（9.93億ユーロ） 1.1700（6.48億ユーロ） 1.1725（15.0億ユーロ） 1.1800（11.0億ユーロ） USD/JPY 158.55（5.38億ドル） 159.00（13.0億ドル） 159.50（8.24億ドル） 160.50（8.00億ドル） 161.00（21.0億ドル） 161.50（6.40億ドル） GBP/