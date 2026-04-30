◇セ・リーグ阪神―ヤクルト（2026年4月30日神宮）阪神・藤川球児監督がヤクルトの死球と危険な投球に怒りの表情を見せ、神宮球場が騒然となった。8回1死、ヤクルト・木沢から、この日3安打の岡城が死球を受け、藤川監督が怒りの言葉を口にしながらベンチを飛び出す。直後の森下にも1ストライク3ボールからの投球が頭の上を通過するボールとなり、再び藤川監督がベンチを飛び出した。両軍ベンチ、ブルペンからも選手が