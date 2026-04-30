「巨人−広島」（３０日、東京ドーム）巨人はウィットリーが先発。６回無安打無失点と力投していたが、５四球と制球が乱れ、９２球で交代となった。阿部監督は疲れの見えたウィットリーに代え、七回から中川を投入した。２死から勝田の打球を一塁手・増田陸がファンブル。イレギュラーしたようにも見えたが、記録は失策。「Ｅ」ランプに球場はどよめいた。続く、平川に中前打が飛び出し、継投でのノーヒットノーランはならな