山崎育三郎のニューアルバム『19BOX ～STARMAN～』が、7月8日にリリース。あわせて、アルバム詳細の全容が公開された。 （関連：ポルノグラフィティ、ILLIT、乃紫、星街すいせい、NCT DREAM、山崎育三郎……注目新譜6作をレビュー） 『19BOX』とは、山崎育三郎（1936）とジュークボックスを掛け合わせた造語で、自身の人生、経験、音楽を宝石のように閉じ込めた音楽の“箱”を意味する