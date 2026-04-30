カープ・ファーム通信です。2年ぶりの2軍調整となった島内投手。実績十分なリリーバーが抱える課題、そして今の思いに迫ります。■広島東洋カープ島内 颯太郎 投手「1軍での失点というのは返ってこないし、チームに迷惑をかけたことも間違いないので、そこはしっかり反省しながら、しっかり課題をなくして、上（1軍）に上がれるようにと思っている。」いま向き合っている課題。それはフ