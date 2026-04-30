広島市内のバス停に停車した高速バスの車内で、乗客17人を監禁した疑いで再逮捕されていた無職の男の身柄が、広島地検に送られました。関容疑者は車内でナイフを所持したとして現行犯逮捕されていました。【2026年4月30日 放送】