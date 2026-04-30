アメリカ・ニューヨークで開かれている「NPT＝核拡散防止条約」の再検討会議で、中国は「日本の核兵器保有を阻止すべき 」と批判しました。 これに対し日本は「非核三原則を遵守し、核兵器の導入は認められない」などと反論し、非難の応酬となりました。 中国の代表は、去年12月に高市政権の幹部が記者団に核兵器を保有すべきとの考えを示したことを念頭に「国際社会は日本に対する監視と検証を強化し