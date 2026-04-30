「食事量は減らしたのに、体重が落ちにくい」と違和感を感じたことはありませんか？40代以降は代謝や体のリズムがゆるやかに変化しやすく、“何を食べるか”だけでなく“いつ食べるか”によって体への影響が変わりやすくなります。そこで見直したいのが“食事のタイミング”です。夜に偏ると“使いきれない”状態になりやすい日中は活動量が多く、摂ったエネルギーを使いやすい時間帯。一方で夜は体が休息に向かう時間帯です。その