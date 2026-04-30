「付き合い始めはうまくいくのに、なぜか続かない」そんな恋愛が続いていませんか？愛され続けるかどうかは、最初の相性ではなく“関係の保ち方”で変わります。不満を“溜めてから”言わない愛され続ける人は、小さな違和感の段階で伝えています。「こうしてくれると助かる」と軽く言葉にすることで、大きな不満になる前に調整するのです。一方で、我慢を重ねてから一気に伝えると、男性にとっては突然の不満に感じやすくなるもの