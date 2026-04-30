流行りのレイヤーを入れているのに、「なぜか今っぽく見えない」と感じていませんか？動きを出すはずのレイヤーも、入れ方次第で軽く見えすぎたり、まとまりに欠けて見えたりする原因になることがあります。2026年春の大人ヘアは、“全体を軽くする”のではなく“見える部分だけを動かす”のがポイント。まずは「軽くしすぎていないか？」を見直すことで、印象はぐっと整いやすくなります。“軽くしすぎ”が野暮見えの原因に動きを