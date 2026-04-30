新しい環境で張りつめていた緊張が少しずつ和らいできたことでしょうか。がんばっている自分を癒してあげてください。自分時間とのバランスをうまくとっていくことで物事が長続きすることでしょう。何事もバランスを大切にしてみてください。それでは、あなたの生年月日から導かれる《2026年5月の運勢》を「YUKI's風水」の野口由起子がお届けします。🌼あなたの生年月日から導かれる“タイプ”を判別する方法Lacmoi（ラック