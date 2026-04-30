懇談で、石原環境相に水俣病の被害を訴える被害者団体のメンバー＝30日午後、熊本県水俣市「差別と分断がまだある」。熊本県水俣市で30日に実施された水俣病の患者や被害者らと、石原宏高環境相との懇談。救済を訴えても届かない現状に落胆が広がった。水俣病が公式確認されたのは1956年5月1日。水俣病被害市民の会の山下善寛代表（85）は「なお終わっていない。環境省や県はなぜかと考えたことがあるのか」と問いかけた。公害