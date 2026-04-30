◇プロ野球セ・リーグ 巨人ー広島（30日、東京ドーム）増田陸選手が7回に、リードを広げる貴重なソロHRを放ちました。巨人打線は2回、対する広島の玉村昇悟投手を相手にキャベッジ選手と坂本勇人選手のヒットで好機をつかみ、増田選手の犠牲フライで1点を先制。しかし以降は好機を生かせず無得点に抑えられていました。7回には2番手・中川皓太投手がマウンドへ。2アウトまで追い込むも、増田選手のエラーで出塁を許していました。