妖艶な表情で笛を奏でる源義経に、肩を抱き寄り添い合う武蔵坊弁慶と上杉謙信。歴史上の人物などを美しく表現した新潟・燕市にある国上寺の「イケメン絵巻」。講堂内に描かれていた、その第2弾が18年ぶりの御開帳に合わせて公開されました。壁やふすまには寺ゆかりの偉人たちが、国上山の自然の中でのびのびと過ごす様子が描かれていました。第1弾とはまた違ったイケメンたちの一面を見ることができます。もともとは寺離れが進む中