POTRは、荷物の出し入れを効率化する新シリーズ「DISSECTION（ディセクション）」を2026年5月1日より発売する。外装に多様なポケットを配置し、“持ち物に住所を与える”という発想で整理・携帯性を高めたのが特徴だ。○外装ポケットで「探さない」を実現POTRの新作「DISSECTION」は、バッグ外側に複数のポケットを配置した設計が最大の特徴。サイズや用途の異なるポケットを使い分けることで、持ち物ごとに“定位置”を設定できる