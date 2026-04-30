音楽番組『ＳＴＡＲ』（フジテレビ系／毎週木曜19時）の5月7日放送回に登場するアーティストが発表された。Snow Manが2週連続で出演するほか、Ryosuke Yamada、ROIROMが新曲を披露。こっちのけんと、THE RAMPAGE、マルシィも登場する。【写真】Snow Man・目黒蓮、『SAKAMOTO DAYS』初日舞台あいさつでの姿がカッコよすぎ！Hey! Say! JUMPの山田涼介が、ソロアーティスト・Ryosuke Yamadaとして登場。2ndアルバム「Are You Red.