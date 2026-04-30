女優の真木よう子が３０日までに自身のＳＮＳを更新。雨の多い最近の悩みを打ち明けた。真木はインスタグラムに「雨が降ると天パが暴れる」と書き出すと、続けて「ヘアメイクさんにご相談にいく」とつづり、自撮りショットを公開した。この投稿ファンからは「天パも真木ちゃんの素敵な個性気にするなぁ」「がんばれーママさん」「雨の日広がりますよねぇ~ 天パあるあるもはや私はそれで傘持っていくか決めてます笑」「天