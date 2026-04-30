お笑いコンビ「バナナマン」の日村勇紀がバスの運転手を務める送迎バラエティー番組、ＮＨＫ「ひむバス！」（木曜・午後８時１５分）が３０日に放送された。２８日に所属事務所の公式サイトで当面、休養することを発表した日村は、予定通り出演した。オープニングで「２０２６年４月５日」と収録した日にちが表示されたが、休養などの説明はなかった。同日の放送では「出会いと別れの春！！新生活応援ＳＰ」と題し、過去に送