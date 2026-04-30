実家では当たり前だった、両親の楽しそうな会話。自分が結婚してから、その光景がどこにでもあるものではなかったと気づきました。何気ないやり取りの中にあった“ある違い”に気づいた出来事とは──？ 筆者のエピソードをご紹介します。 昔から変わらない、両親のやり取り 父は昔からよくしゃべるタイプで、冗談やおやじギャグを交えながら会話を楽しむ人です。母もそれに応じて、自然に言葉を返します。 子どもの