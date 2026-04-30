◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―広島（３０日・東京ドーム）広島のドラフト１位・平川蓮外野手（仙台大）が、巨人投手陣のノーノーを阻止する一打を放った。無安打のまま迎えた０―１の７回２死一塁。巨人の２番手・中川皓太投手に痛烈な中前打を浴びせた。両打ちの平川にとって、右打席では１１打席目で初安打。２死一、二塁と得点機をつくったが、代打・モンテロが３番手・船迫の前に凡退した。先発・ウイットリーには大苦戦を