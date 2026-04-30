鹿島の小泉文明・代表取締役社長が、左足の骨折により“戦線離脱”することになった。ゴールデンウィーク期間中に手術を行う見通し。３０日、自身のＳＮＳで明かした。小泉社長によると「火曜（２８日）の夜にタクシーに轢かれた」とのこと。左足の骨折に加え、顔と頭に切り傷を負った。この日、都内の病院で精密検査を行い、脳への大きなダメージがないことは確認されたものの、骨折した左足の手術を受けることが決まったと