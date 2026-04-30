記事ポイント創刊60周年の老舗ホテル専門誌がオンラインメディアを2026年4月14日に公開現場の意思決定プロセスや運営の舞台裏に迫る深掘り編集が特徴業界の知見を共有し「共創」から実装へつなぐコミュニティ機能も展開予定創刊60年の歴史を誇るホテル専門誌「HOTERES」が、新たなステージへ。2026年4月14日、共創型オンラインメディア「HOTERES Digital」がローンチ。ホテル業界の”いま”と”未来”を多角的に掘り下げる、これま