記事ポイント新千歳空港に「JERSEY BROWN SOFT」が2026年5月1日(金)9時リニューアルオープンブルー×ゴールドの新空間で、十勝産ジャージー生乳100%のソフトクリームを提供新メニュー・キュートな新パッケージなど、進化したラインナップが勢揃い新千歳空港に、ブルーとゴールドに輝く洗練されたソフトクリーム専門店が誕生。ルーキーファームが運営する「ジャージーブラウン 新千歳空港店」が、2026年5月1日(金)9時に『JERSEY BRO