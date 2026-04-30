俳優のバリー・コーガン(33)は、歌手のサブリナ・カーペンター(26)と交際時に浮上した浮気疑惑を受け、「姿を消していた」という。2023年から24年にかけてサブリナと交際していたバリーが、破局当時に浮上していた自身の浮気説について、今になって口を開いた。 【写真】浮気疑惑に誹謗中傷の嵐絶大な人気を誇る歌姫との2ショット ポッドキャスト「Friends Keep Secrets」でバリーは