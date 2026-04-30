記事ポイント2025年12月の青森県東方沖地震で地震保険金約64億円を支払い2025年8月大雨は車両・火災・新種合計で約678億円の保険金支払い（見込含む）災害後に急増する悪質業者・詐欺的勧誘への警戒を日本損害保険協会が呼びかけ2025年度に発生した大規模な地震と豪雨で、損害保険の支払いがどれほど行われたか-その実態が明らかになった。日本損害保険協会が2026年4月28日に発表した最新報告です。自宅や車を持つ人が知っておきた