記事ポイント金沢のCafe & Restaurant Nodeがリニューアル前にGW限定プレオープンイベントを開催カイ・フランクら北欧3巨匠が手がけたイッタラ・アラビアの希少ヴィンテージガラスを展示販売企画展の世界観と呼応するオリジナルスイーツライン「Node SWEETS COLLECTION」が登場金沢のCafe & Restaurant Nodeが、5月12日（火）のリニューアルに先がけ、GW限定の先行イベントを開催。1950年代から始まる北欧モダンデザインの