記事ポイント6G・ローカル5G・Wi-Fi 7まで、最新ワイヤレス技術が東京に集結総務省・NICT・国内通信キャリア4社が登壇する3日間の基調講演入場無料・事前登録制で参加できる日本最大級の専門イベントワイヤレス技術の大きな転換期に、業界の最前線が一堂に会する3日間が始まる。「ワイヤレスジャパン×ワイヤレス・テクノロジー・パーク(WJ×WTP)2026」が、2026年5月27日(水)から29日(金)まで東京ビッグサイトで開催されます。140