記事ポイント全線開業55周年記念の特別WEBきっぷが2026年6月に販売室堂・立山自然保護センターでスタッフによる館内案内に参加可能参加者全員に55周年ロゴステッカーをプレゼント富山県と長野県を結ぶ山岳観光ルート「立山黒部アルペンルート」が全線開業55周年を迎え、記念きっぷを販売中。絶景を眺めるだけでなく、立山の自然・文化・歴史を専門スタッフから学べる特別な内容です。大自然をより深く味わいたい旅行者にぴったりの