記事ポイントFinanceTech合同会社の全事業が2026年6月1日付でEワラントFX合同会社へ統合メディア・ツール・パートナー契約はすべて承継され、同URLでサービス継続統合後は一次情報コンテンツ強化とトレーダー支援ツールの拡充を計画FXメディア運営やツール開発を手がけるFinanceTechが、2026年6月1日付でEワラントFXへの事業統合を発表。2024年8月の設立から約2年、全事業を戦略的に一本化する決断。 FinanceTech「EワラントF