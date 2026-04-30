記事ポイント植物バイオマス度約82%の農業用マルチフィルムが新登場収穫後に土に還り、農家のフィルム回収作業が不要に2026年5月11日よりBIO-SAKURA SHOPで販売開始予定マイクロプラスチックが呼吸や食事を通じてすでに人体に入り込んでいる--そんな日常に、農業の現場から脱プラを進める技術が誕生。GSアライアンスが植物・バイオマス由来の生分解性樹脂製農業用マルチフィルムを開発。2026年5月11日より、同社のオンラインショッ