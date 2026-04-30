車両から荷物を取り出すヤマト運輸の配達員（同社提供）宅配便大手ヤマトホールディングス（HD）は30日、燃料価格の高騰分を宅配運賃に上乗せする「燃油サーチャージ（燃油特別付加運賃）」の導入を法人向けで検討すると明らかにした。野村優専務執行役員が決算発表の記者会見で「プライシングの適正化に向けての一環。仕組みも含めて検討しないといけない」と述べ、導入の可否を含めて精査する考えを示した。サーチャージは航