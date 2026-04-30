ボートレース多摩川の「第33回多摩川さつき杯」は4日間の予選を終えて5月1日の10〜12Rで行われる準優勝戦に進む18人が決定した。その中で注目の存在は10R5号艇の深沢達徳（45＝東京）だ。2日目まで3戦してオール2着と粘りの走りを披露した深沢だったが、3日目5、5着に終わった。5号艇で臨んだ予選ラストの4日目8Rは、4号艇の大月遊雅がチルト1.5度の伸び重視の仕様で1つ外に出た。深沢は4コースカドからコンマ16の4番手スター