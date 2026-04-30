ビジネスバッグを選ぶとき、毎回ちょっとした葛藤があります。というのも編集業という仕事柄、バッグ選びはどうしても機能性を優先しがち。例えばPCも資料もケーブル類も入る容量、出し入れのしやすさ、長時間持っても疲れない作りといったバッグをついつい探してしまいます。その結果、選択肢に上がるのはナイロンのリュックやガジェットバッグなどカジュアルな雰囲気のものばかり。とは言え、ラフな格好が多いので、普段を考える