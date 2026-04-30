BE:FIRSTが、『BE:FIRST 5th Anniversary Project』の第2弾シングル『Missing』を7月1日にリリースする。 （関連：BE:FIRST、バンドマンをも惹きつける実力と人柄緑黄色社会との対バン前に振り返る共演歴と高い評価） 10thシングルとなる本作は、『BE:FIRST 5th Anniversary Project』の第1弾シングル『BE:FIRST ALL DAY』に続くもの。タイトル曲「Missing」は、DJ／プロデューサーのJonas Blueが作曲共